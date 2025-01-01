Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
VIP Trip - Prominente auf Reisen 5

Interlaken mit Richy Müller

xploreStaffel 1Folge 8
Interlaken mit Richy Müller

Interlaken mit Richy MüllerJetzt kostenlos streamen

VIP Trip - Prominente auf Reisen 5

Folge 8: Interlaken mit Richy Müller

39 Min.Ab 6

In Interlaken trifft Richy Müller auf alpine Abenteuer und Schweizer Tradition. Die Herstellung von Käse und Pralinen gehen dem Schauspieler leicht von der Hand, das Spiel auf dem Alphorn ist eine Herausforderung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

VIP Trip - Prominente auf Reisen 5
xplore
VIP Trip - Prominente auf Reisen 5

VIP Trip - Prominente auf Reisen 5

Alle 1 Staffeln und Folgen