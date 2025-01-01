VIP Trip - Prominente auf Reisen 5
Folge 2: Queensland mit Richy Müller
19 Min.Ab 6
Mit Richy Müller begeben wir uns auf eine Reise im Wohnmobil entlang der australischen Pazifikküste. Die Sunshine Coast und die Fraser Coast werden erkundet und mit dem Flugzeug geht es schließlich auf die Insel Lady Elliott Island, wo aufregende Tauchgänge auf Richy Müller warten. Die Reise endet auf der größten Sandinsel der Welt, Fraser Island.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv