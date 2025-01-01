VIP Trip - Prominente auf Reisen 5
Folge 1: Florida mit Michael Roll
21 Min.Ab 6
Zusammen mit Schauspieler Michael Roll erkunden wir die Stadt Tampa im US-Bundesstaat Florida. Nach einer Wasserrad-Tour und dem Drehen einiger Zigarren steht der Freizeitpark ¿Busch Gardens¿ auf dem Plan. Zudem reist Michael Roll auf die Insel Anna Maria Island und erfreut sich an der karibischen Architektur und der heimischen Flora und Fauna.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
VIP Trip - Prominente auf Reisen 5
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv