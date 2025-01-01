VIP Trip - Prominente auf Reisen 5
Folge 6: Taiwan mit Eva Habermann
21 Min.Ab 6
Chinesische Traditionen und japanische Kultur treffen auf das Hightech-Zeitalter: Eva Habermann erkundet Taiwan. Von den Tempeln in der Hauptstadt Taipeh führt ihr Weg bis hin zum Sonne-Mond-See.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv