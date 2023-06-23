Virtual Designs - Unser Traumgarten wird real
Folge vom 23.06.2023: Steil bergauf
45 Min.Folge vom 23.06.2023
Debi und Des leben in Enfield, London. Ihr wunderschönes Einfamilienhaus verfügt über ein großzügiges städtisches Grundstück, das jedoch an einem massiven Hang liegt und die einzige ebene Fläche wurde von Fitnesstrainer Des als Boxstudio beschlagnahmt. Beide haben komplett unterschiedliche Ansprüche an ihren Garten – Debi möchte im Freien entspannen, Des möchte Sport treiben. Um den Garten in zwei Teile zu teilen und optisch trotzdem eine Einheit zu schaffen, präsentieren Newcomer-Designer Oliver und Gartenbaumeistern Helen ihre Entwürfe.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.