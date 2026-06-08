Vorstadtweiber Staffel 1
Folge 4: Vorstadtweiber (4/10)
Waltraud instruiert Nicoletta über die Vorlieben ihres Josefs, damit diese ihn verführt und damit dem Scheidungsrichter ausliefert. Was sie nicht weiß, ist, dass Nicoletta schon lange ein Verhältnis mit Josef hat. Bertram ist wegen einer Schmiergeldaffäre in den Schlagzeilen, was nicht nur zur Folge hat, dass Caroline ihn verlässt, sondern auch, dass Georg und Hadrian wegen des Immobiliendeals nervös werden. Simon ist verliebt in die gleichaltrige Laura, ganz zum Leidwesen von Waltraud. Maria dringt mit einem Nachschlüssel in Georgs geheime Wohnung ein und erlebt dort einen Schock. Besetzung: Gerti Drassl (Maria Schneider) Maria Köstlinger (Waltraud Steinberg) Nina Proll (Nicoletta Huber) Juergen Maurer (Georg Schneider) Bernhard Schir (Hadrian Melzer) Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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