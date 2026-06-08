Vorstadtweiber Staffel 1
Folge 5: Vorstadtweiber (5/10)
Nicoletta feiert zum wiederholten Male ihren 30. Geburtstag. Hadrian eröffnet der fassungslosen Caroline von ihrem Verhältnis mit Bertram gewusst zu haben. Bei einem Besuch bei ihrer Familie am Bauernhof, trifft sie auf Georg, der ihre Mutter gerade überreden will, ihm ihr Land zu verkaufen. Ihr Misstrauen ist geweckt. Maria nimmt sich ein Herz und beschließt etwas für sich und ihre Libido zu tun. Waltraud und Nicoletta wollen aus unterschiedlichen Motiven die Falle für Josef zuschnappen lassen. Nicoletta empfängt ihn in Reizwäsche in ihrer Wohnung und Waltraud positioniert sich am gegenüberliegenden Dach. Doch es kommt anders als sich die beiden Damen das vorgestellt haben. Besetzung: Gerti Drassl (Maria Schneider) Maria Köstlinger (Waltraud Steinberg) Nina Proll (Nicoletta Huber) Juergen Maurer (Georg Schneider) Bernhard Schir (Hadrian Melzer) Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick