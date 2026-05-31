Vorstadtweiber Staffel 1
Folge 1: Vorstadtweiber (1/10)
Fünf Vorstadt-Diven genießen das süße Leben, doch plötzlich beginnt die glamouröse Fassade zu bröckeln. Fünf Vorstadt-Diven genießen das süße Leben – bis ein Schicksalsschlag ihre scheinbar perfekte Welt erschüttert. Plötzlich werden aus Freundinnen Rivalinnen, aus Geheimnissen Waffen und aus kleinen Lügen große Katastrophen. Hinter den Hecken der Wiener Nobelviertel beginnt ein ebenso glamouröses wie gnadenloses Spiel. Besetzung: Gerti Drassl (Maria Schneider) Maria Köstlinger (Waltraud Steinberg) Nina Proll (Nicoletta Huber) Juergen Maurer (Georg Schneider) Bernhard Schir (Hadrian Melzer) Lucas Gregorowicz (Bertram Selig) Martina Ebm (Caroline Melzer) Adina Vetter (Sabine Herold) Gertrud Roll (Anna Schneider) Simon Schwarz (Josef Steinberg) Xaver Hutter (Francesco) Johannes Nussbaum (Simon Schneider) Regie: Sabine Derflinger Bildquelle: ORF/MR Film
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