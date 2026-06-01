Vorstadtweiber Staffel 1
Folge 2: Vorstadtweiber (2/10)
Caroline kämpft mit ihren Stiefkindern, während Hadrian sie ignoriert. Maria misstraut Georg, der heimlich eine Stadtwohnung nutzt und brisante Informationen zur Nordautobahn beschafft, was zu zweifelhaften Grundstücksdeals führt. Waltraud flüchtet nach einem Streit zu Simon. Sabine strandet nach harter Arbeit auf einer Party der Oberschicht, wo ein folgenreicher Eklat entsteht. Die Konflikte spitzen sich weiter zu und enthüllen moralische Abgründe. Besetzung: Gerti Drassl (Maria Schneider) Maria Köstlinger (Waltraud Steinberg) Nina Proll (Nicoletta Huber) Juergen Maurer (Georg Schneider) Bernhard Schir (Hadrian Melzer) Lucas Gregorowicz (Bertram Selig) Martina Ebm (Caroline Melzer) Adina Vetter (Sabine Herold) Gertrud Roll (Anna Schneider) Simon Schwarz (Josef Steinberg) Xaver Hutter (Francesco) Johannes Nussbaum (Simon Schneider) Regie: Sabine Derflinger Drehbuch: Uli Brée Bildquelle: ORF/MR Film
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