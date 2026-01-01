Wahre Geschichten aus Österreich
1 StaffelAb 6
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Wahre Geschichten aus Österreich
Geister, Außerirdische, Zeitreisende – unerklärliche Phänomene üben eine unglaubliche Faszination auf uns aus. Trotz oder wegen unseres technischen Fortschritts: wo die Wissenschaft an ihre Grenzen stößt, begeistern wir uns für Mythen und Legenden abseits der alltäglichen Routine. ATV geht in "Wahre Geschichten aus Österreich" grenzwissenschaftlichen Phänomenen hierzulande und dem Reiz dieser Mysterien auf den Grund. Sind es Spinner und Scharlatane die an Kornkreise und freie Energie glauben, oder ist da draußen tatsächlich mehr als der Hausverstand uns lehrt?
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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