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Was ich glaube

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ORF2Staffel 1Folge 139vom 15.08.2026
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Folge 139: Was ich glaube

6 Min.Folge vom 15.08.2026

Warum spielen Kräuter an Maria Himmelfahrt eine so große Rolle? Der Theologe und Experte für Klostermedizin Karl-Heinz Steinmetz sprach darüber, wie christliche Spiritualität seit Jahrhunderten mit Heilpflanzen, Leibsorge und der Hoffnung auf Auferstehung verbunden ist. Zwischen Tradition, Symbolik und Natur entsteht ein Blick auf den Menschen als Einheit von Körper und Seele.

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