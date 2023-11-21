We Are Family!
Folge vom 21.11.2023: Familie Strotmann
44 Min.Folge vom 21.11.2023Ab 6
Tochter Jil feiert ihren 18. Geburtstag und soll ab sofort ihren Papa Oliver entlasten, da er unheilbar krank ist. Oliver darf sich körperlich nicht anstrengen. Und Mama Natascha ist mit der Doppelbelastung Beruf und Haushalt am Limit. Jil muss mit ihrer 15-jährigen Schwester Mia kochen, putzen und den kleinen Bruder Fiete hüten. Gleichzeitig soll sie noch ihre große Geburtstagsparty organisieren. Kann das Mädchen das alles unter einen Hut bringen?
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
