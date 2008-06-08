Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Weekend

Weekend Zürich

Doku überStaffel 1Folge 13vom 08.06.2008
Weekend Zürich

Weekend ZürichJetzt kostenlos streamen

Weekend

Folge 13: Weekend Zürich

16 Min.Folge vom 08.06.2008

Zürich ist die größte Stadt der Schweiz und Hauptstadt des Kantons Zürich. Sie hat ungefähr 374.000 Einwohner. Wenn man einer Studie aus dem Jahr 2007 glaubt, dann ist Zürich die Stadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Weekend
Doku über
Weekend

Weekend

Alle 1 Staffeln und Folgen