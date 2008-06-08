Weekend
Folge 13: Weekend Zürich
16 Min.Folge vom 08.06.2008
Zürich ist die größte Stadt der Schweiz und Hauptstadt des Kantons Zürich. Sie hat ungefähr 374.000 Einwohner. Wenn man einer Studie aus dem Jahr 2007 glaubt, dann ist Zürich die Stadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität...
Copyrights:© 2008 ZDF Enterprises