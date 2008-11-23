Weekend
Folge 2: Weekend London
Die britische Hauptstadt wird nicht umsonst als das New York Europas bezeichnet. London ist modern, London ist Trendsetter, London ist Heimat internationaler Stars geboren. Aber die Stadt an der Themse liebt ebenso ihre Traditionen, allen voran das Königshaus. Es gibt unzählige Sehenswürdigkeiten zu entdecken, wie „Big Ben“ und die „Tower Bridge“. Das „Gore“ ist ein altes Grandhotel und hat schon so ziemlich jeden beherbergt, der Rang und Namen hat. Die Einrichtung ist exzentrisch und ein wenig „over the top“, aber gerade das macht das „Gore“ so liebenswert und gemütlich. Garantiert wohl fühlt man sich auch in der ältesten Patisserie Londons, dem „Maison Bertaux“. Süße französische Sünden, gepaart mit britischer Teekultur, kann man hier zusammen mit der Londoner Künstlerszene genießen. Anschließend geht´s zu „Bates“. Michael Mole leitet das Familienunternehmen und verschönert die Köpfe der Londoner Gesellschaft. Gut behütet gelangen Sie so in den Abend am Trafalgar Square. Bei schimmernden Lichtern wächst die Vorfreude auf den Weekend Samstag.
