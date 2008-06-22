Weekend
Folge 3: Weekend Florenz
Weekend Florenz - das ist Shopping, Kultur und 100% Dolce Vita. Mitten in der Toskana gelegen ist die Stadt am Arno eine der interessantesten und schönsten Europas. Florenz ist klein und deshalb gut überschaubar, hier braucht man nicht unbedingt Auto und Taxi. Die Sehenswürdigkeiten muss man nicht mal suchen: ständig begegnen einem Kunst und Kultur – überall wunderschöne Plätze und Kirchen und immer im Mittelpunkt: der Dom. Zwar sind große Teile der Stadt autofrei, allerdings gibt es unzählige Mofas, deren Geratter nicht nur die Ohren, sondern gelegentlich auch die Nerven herausfordert. Dass machen die Florentiner aber durch ihre unglaubliche Freundlichkeit wieder wett. Und zum Glück gibt´s ja italienische Nervennahrung: Frisches vom Markt „Sant Ambrogio“ oder ein Besuch im „Vivoli“. Hier gibt’s das beste Eis der Welt. Das wird auch schon mal im Stehen gegessen, ansonsten sieht man in Florenz niemanden der im Laufen isst oder trinkt. Der Kultur um die italienischen Köstlichkeiten wird in zahlreichen Trattorien gehuldigt oder im Teatro del Sale. Hier kocht der Chef Fabio Picci persönlich und das weiß er auch höchst eindrucksvoll zu verkünden.
