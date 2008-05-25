Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doku überStaffel 1Folge 1vom 25.05.2008
16 Min.Folge vom 25.05.2008

Die Stadt der Liebe ist eine der bedeutendsten Weltstädte. Politisch, wie kulturell war Paris schon immer eine Metropole. Schneller, schöner, glänzender... das Beste ist gerade gut genug. Mitten durch die Stadt fließt die Seine und teilt Paris in den nördlichen (das rechte Ufer) und den südlichen Teil (das linke Ufer). Über 2 Millionen Menschen haben hier ihren Hauptwohnsitz. In einem Stadtgebiet, dass flächenmäßig weniger als zwölf Prozent von Berlin aufweist. Die Hauptstadt von Frankreich besticht durch ein unverwechselbares Flair: die großen Boulevards, die kleinen Sträßchen mit ihren Luxusboutiquen, die typischen Pariser Schaufenster, eine Vielzahl an Museen mit Weltruf, Parks und unzählige Straßencafés. In 20 Arrondissements kann man den Kontrast von Tradition und Moderne entdecken und erleben: mal ernst, mal ausgelassen, mal verrucht, mal bieder, mal seriös. Alte Fassaden mit jungen Inhalten – all´ das macht eine Reise nach Paris zu einem ganz besonderen Ereignis.

Doku über
