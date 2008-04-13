Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doku überStaffel 1Folge 6vom 13.04.2008
Folge 6: Weekend Budapest

16 Min.Folge vom 13.04.2008

Budapest ist die Hauptstadt und zugleich die größte Stadt der Republik Ungarn. Mit etwa 1,69 Millionen Einwohnern ist Budapest sogar die neuntgrößte Stadt der Europäischen Union. Die Einheitsgemeinde Budapest entstand 1873 durch die Zusammenlegung der zuvor selbständigen Städte „Buda“, „Pest“ und „Óbuda“. Der Name Budapest selbst tauchte zuvor nicht auf, üblich im Sprachgebrauch war Pest-Buda.

