Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 1: Folge 1
Als Maja Iversen die Koffer für einen Urlaub mit ihrem Lebensgefährten Arthur Groth packt, findet sie einen Verlobungsring. Sie kann es kaum erwarten, loszufahren, doch als Maja das Ziel der Reise erfährt, überschlagen sich ihre Gefühle: Arthur bringt sie in ihren Heimatort Nordersund. Hier erlebte Maja als junges Mädchen ein tragisches Unglück - und ist seither nie wieder zurückgekehrt. Als sie in Nordersund ankommen, erinnert sich Maja wehmütig an glückliche Zeiten mit ihren Eltern, ihren Freunden Greta und Markus und vor allem ihre Gefühle für ihre Jugendliebe Robert. Als Maja Arthur die Orte ihrer Kindheit zeigt und die beiden den Leuchtturm von Nordersund besteigen, macht Arthur Maja einen Heiratsantrag. In einem Hotel in Frankfurt stehen sich plötzlich Robert Ahlsen und Greta Sandacker gegenüber. Als Kinder waren sie eng befreundet.
