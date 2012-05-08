Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 2: Folge 2
Maja ist aufgewühlt, als sie am Strand Nordlichter sieht. Sie denkt unweigerlich an Robert, mit dem sie einst genau dasselbe Naturschauspiel bewundern durfte. Doch sie verdrängt ihre Emotionen und zeigt Arthur ihre Heimat. So begegnet sie nach langer Zeit wieder Ulla und Bernd Sieverstedt, die einst wie Ersatzeltern für sie waren, als ihre eigene Familie auseinanderbrach. Das Wiedersehen wühlt Maja auf, doch Arthur kann sie beruhigen. Seine Besonnenheit gibt Maja die Kraft, sich ihrer Vergangenheit zu stellen, und sie erzählt ihm vom Trauma ihrer Kindheit: der Flutkatastrophe von Nordersund. Greta verbringt ihre erste Nacht im Haus der Ahlsens und fühlt sich nicht wohl in ihrer Haut. Vor allem Roberts Mutter Senta gibt ihr das Gefühl, ein Fremdkörper zu sein und nicht zur alteingesessenen Familie zu passen. Senta wiederum kann nicht aufhören, gegen Greta zu sticheln.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick