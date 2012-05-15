Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 7: Folge 7
Kilian überspielt seine Wut über Majas Entschluss, in Nordersund zu bleiben, doch Senta erkennt seine echten Gefühle. Als sich Kilian an seine Kindheit erinnert, wird ihm umso klarer, dass er niemals zu den vier Freunden gehören wird. Trotzdem will er sich ihnen unbedingt annähern. Er beschließt, ein Essen für Maja, Robert, Greta und Markus zu geben. Maja und Greta genießen ihre wieder gewonnene Freundschaft. Sie freuen sich, dass sie beide frisch verlobt sind und bald heiraten werden. Doch bevor es soweit ist, wollen die Freundinnen erst jeweils den Mann der anderen einer Prüfung unterziehen: Greta fühlt Arthur auf den Zahn, und Maja trifft Robert, um seine Gefühle für Greta zu hinterfragen. Beide Männer bestehen den Test, und Maja und Greta erteilen sich gegenseitig "den Segen". Doch bei einem Strand-spaziergang zu viert kommen bei Maja plötzlich widersprüchliche Gefühle hoch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick