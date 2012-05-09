Wege zum Glück - Spuren im Sand
Maja und Markus sehen sich nach 18 Jahren zum ersten Mal wieder und spüren sofort die alte Vertrautheit. Markus kann sich öffnen und erzählt Maja von Alexandras Seitensprung. Als Maja erfährt, dass auch Greta, die einst ihre beste Freundin war, nach Nordersund zurückgekehrt ist, freut sie sich riesig, ist jedoch überrascht, als sie von deren Verlobung mit Robert erfährt. Maja und Greta begegnen sich, und Greta schwärmt von Robert, was bei Maja alte Gefühle weckt. Sie erinnert sich an ihren ersten Kuss mit Robert. Als sich die Freunde treffen wollen, Robert aber spontan absagt, ist Maja enttäuscht. Doch dann steht er plötzlich vor ihr. Die Begegnung mit Kilian am Grab ihrer Eltern verunsichert Greta zutiefst. Sie zweifelt plötzlich an Roberts Gefühlen und hinterfragt die spontane Verlobung. Doch Robert kann sie beruhigen und versichert ihr, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben.
