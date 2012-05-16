Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 8: Folge 8
Kilian tut alles, um das Abendessen perfekt zu gestalten, raubt dabei aber jedem den letzten Nerv. Als Maja, Robert, Greta und Markus ins Klippenhaus kommen, machen sie gute Miene zu Kilians Einladung, sind aber nicht begeistert. Obwohl Kilian sich bemüht, wird das Abendessen zum Flop. Sein Plan, sich in den Freundeskreis zu mogeln, ist gescheitert. Die Freunde verabschieden sich früh und lassen ihn frustriert zurück. Als er wenig später beim "Elephant" vorbeigeht, trifft es ihn mit voller Wucht: Die vier Freunde amüsieren sich ohne ihn. Alexandra muss sich eingestehen, dass ihre Beziehung zu Markus in einer Sackgasse steckt. Als sie einen Schritt auf Markus zugeht und er ihre Einladung zu einem Essen ausschlägt, ist sie tief getroffen. Sie findet erneut Trost bei Leon im Leuchtturm und genießt die neue Freundschaft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick