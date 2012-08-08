Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 3: Folge 63
Weil sie Gretas Glück nicht im Wege stehen wollen, möchten weder Robert noch Maja oder Arthur sich einer Doppelhochzeit widersetzen. Als Maja dann die Stelle als Landschaftsgärtnerin in Nordersund bekommt, steht definitiv fest, dass sie bis zum Schluss an der Seite ihrer Freundin bleiben kann. Greta ihrerseits nimmt sich endlich Zeit für Edmund, der sie zu einem Picknick einlädt. Seine schwärmerische Art hinterlässt bei Greta ein leises Gefühl der Unsicherheit, und um sicher zu stellen, dass er sich keine falschen Hoffnungen macht, erzählt sie ihm von der anstehenden Hochzeit. Nun ist es vorbei mit Edmunds Selbstsicherheit, was er aber Kilian gegenüber nicht zugibt, sondern sich im Gegenteil als der perfekte Charmeur ausgibt, der kurz davor steht, Greta für sich zu gewinnen.
