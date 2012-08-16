Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 9: Folge 69
Als Robert Maja im Hochzeitskleid erblickt, scheint die Zeit still zu stehen, und die beiden sind derart voneinander in den Bann gezogen, dass der Pastor in Maja Roberts Braut zu erkennen glaubt. Es gelingt ihnen, das Missverständnis aufzuklären, bevor Greta dazu stößt. Während sie und Robert ein unkonventionelles Traugespräch mit dem Pastor führen, erkennt Maja, dass wahre Liebe bedeutet, loslassen zu können. Und dann fährt Greta mit dem Fahrrad zu Strand. Kilian hat den Junggesellenabschied nach allen Regeln der Kunst organisiert, und spielt seine Rolle als liebender Bruder hervorragend. In Wirklichkeit aber trinkt er den ganzen Abend über heimlich Wasser anstelle von Schnaps, um am folgenden Tag fit für den Mord zu sein. Allerdings befürchtet er, dass Edmund aus dem Ruder läuft. Doch dann erkennt er, dass Edmund genau wie er nur Wasser getrunken hat und mittlerweile hundertprozentig bereit zum Mord ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick