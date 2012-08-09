Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 4: Folge 64
Während Robert sich wieder um sein Werftprojekt kümmert und Greta den Hochzeitstermin vorbereitet, arbeitet Maja sich voller Begeisterung in ihren neuen Job als Landschaftsgärtnerin ein. Als Arthur sich freut, sie so glücklich zu sehen, fällt sie ihm spontan um den Hals. Durch diese plötzliche Nähe wird Arthur wieder bewusst, wie sehr ihn der Verlust von Maja schmerzt. Trotzdem will er keinen Rückzieher machen, und da kommt auch schon Greta mit ihrem Terminvorschlag für die Hochzeit. Zur selben Zeit muss Edmund erkennen, dass Kilian ernsthaft vorhat, Greta umbringen zu lassen. Als er sich schließlich mit diesem ungeheuerlichen Gedanken angefreundet hat, beauftragt Kilian ihn, die Tat eigenhändig auszu-führen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick