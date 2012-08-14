Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 7: Folge 67
Alle sind begeistert von Gretas Idee, die Hochzeit auf dem Strand zu feiern, an dem sie gemeinsam ihre schönsten Kindheitserinnerungen erlebt haben. Robert und Greta verbringen anschließend eine glückliche und leidenschaftliche Nacht miteinander. Maja und Arthur, in der Überzeugung, Gretas Glück zu gewährleisten, können sich mittlerweile auch auf die Hochzeit freuen. Maja will sich nun endlich ein Brautkleid besorgen, doch da gesteht Greta ihr, dass sie bereits eins für sie bestellt hat, das genau Majas Wunschvorstellung entspricht. Glücklich über ihre Freundschaft beschließen beide, sich gegenseitig Trauzeugin zu sein. Edmund erfährt, dass Greta am nächsten Tag mit dem Fahrrad zum Strand fahren wird, um die Hochzeit zu organisieren.
