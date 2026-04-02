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WELT ZEITREISE – von Stefan Aust

Der Deutsche Herbst des Terrors

WELTFolge vom 02.04.2026
Der Deutsche Herbst des Terrors

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WELT ZEITREISE – von Stefan Aust

Folge vom 02.04.2026: Der Deutsche Herbst des Terrors

41 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12

Nach der Inhaftierung der RAF-Führung in Stammheim versucht eine zweite Generation die Gefangenen in Zusammenarbeit mit palästinensischen Terroristen freizupressen. Stefan Aust verfolgt den Aufstieg der Terroristen von Anfang an und schreibt das Standardwerk über die RAF, den „Baader Meinhof Komplex“. Mit dem Tod der Gefangenen entsteht eine neue Protestbewegung: Die Anti-Atomkraft-Bewegung.

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