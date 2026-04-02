Der Deutsche Herbst des TerrorsJetzt kostenlos streamen
WELT ZEITREISE – von Stefan Aust
Folge vom 02.04.2026: Der Deutsche Herbst des Terrors
41 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
Nach der Inhaftierung der RAF-Führung in Stammheim versucht eine zweite Generation die Gefangenen in Zusammenarbeit mit palästinensischen Terroristen freizupressen. Stefan Aust verfolgt den Aufstieg der Terroristen von Anfang an und schreibt das Standardwerk über die RAF, den „Baader Meinhof Komplex“. Mit dem Tod der Gefangenen entsteht eine neue Protestbewegung: Die Anti-Atomkraft-Bewegung.
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Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
12