Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wenn der Vater mit dem Sohne

Wenn der Vater mit dem Sohne (5/13): Das liebe Geld

ORF IIIStaffel 1Folge 5vom 05.09.2025
Wenn der Vater mit dem Sohne (5/13): Das liebe Geld

Wenn der Vater mit dem Sohne (5/13): Das liebe GeldJetzt kostenlos streamen

Wenn der Vater mit dem Sohne

Folge 5: Wenn der Vater mit dem Sohne (5/13): Das liebe Geld

59 Min.Folge vom 05.09.2025

Tante Rikki ist daran, den Fredy unter die Haube zu bringen und diesmal ist Papa Haslinger damit sehr einverstanden, denn das Mädchen, das Rikki für Fredy auserkoren hat, ist nicht nur hübsch, sondern es kommt aus reichem Hause…es heißt Gerlinde und ist schön längst heimlich mit dem etwas vergammelten Jimmy verlobt, den sie – mit Hilfe des aufgeklärten Fredy – auch bekommt. Fredy wird im Laufe dieser Aktion eine Reihe ungewohnter Orte aufsuchen müssen. Über den Schwierigkeiten innerhalb der Firma schwebt die angeblich drohende Pleite des Bankhauses. Wie immer löst sich am Ende alles in Wohlgefallen auf. Besetzung: Peter Weck (Fredy Haslinger) Fritz Eckhardt (Edi Haslinger) Ulli Fessl (Gerlinde) Jane Tilden (Tante Rikki) Peter Neusser (Mölzer) Joseph Hendrichs (Gutmann) Guido Wieland (Kurz,Bankier) Marianne Schönauer (Fr.Herz) Heinz Marecek (Jimmy) Dany Sigel (Frl.Link) Peter Matic (Brims jun.) Rosl Dorena (Fr.Faber) Michael Janisch (Nekola) Regie: Hermann Kugelstadt Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wenn der Vater mit dem Sohne
ORF III
Wenn der Vater mit dem Sohne

Wenn der Vater mit dem Sohne

Alle 1 Staffeln und Folgen