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WHAT? Wie wird's gemacht?

WHAT? Wie wird's gemacht?: Zuckerl

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 04.06.2026
WHAT? Wie wird's gemacht?: Zuckerl

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WHAT? Wie wird's gemacht?

Folge 1: WHAT? Wie wird's gemacht?: Zuckerl

11 Min.Folge vom 04.06.2026

In "What? Wie wird's gemacht?" geht Julia der Frage nach, wie Dinge aus dem Alltag eigentlich gemacht werden. Sie besucht Menschen, die ihr die Herstellung zeigen und Julia darf auch selbst probieren, wie das mit den Zuckerln funktioniert. Bildquelle: ORF

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