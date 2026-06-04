WHAT? Wie wird's gemacht?: ZuckerlJetzt kostenlos streamen
WHAT? Wie wird's gemacht?
Folge 1: WHAT? Wie wird's gemacht?: Zuckerl
11 Min.Folge vom 04.06.2026
In "What? Wie wird's gemacht?" geht Julia der Frage nach, wie Dinge aus dem Alltag eigentlich gemacht werden. Sie besucht Menschen, die ihr die Herstellung zeigen und Julia darf auch selbst probieren, wie das mit den Zuckerln funktioniert. Bildquelle: ORF
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