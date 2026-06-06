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WHAT? Wie wird's gemacht?

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 06.06.2026
WHAT? Wie wird's gemacht?: Badekugeln

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WHAT? Wie wird's gemacht?

Folge 2: WHAT? Wie wird's gemacht?: Badekugeln

7 Min.Folge vom 06.06.2026

In "What? Wie wird's gemacht?" geht Julia der Frage nach, wie Dinge aus dem Alltag eigentlich gemacht werden. Sie besucht Menschen, die ihr die Herstellung zeigen. In dieser Folge geht es um die Erzeugung von Badekugeln. Bildquelle: ORF

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