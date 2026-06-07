WHAT? Wie wirds gemacht?: KerzenJetzt kostenlos streamen
WHAT? Wie wird's gemacht?
Folge 3: WHAT? Wie wirds gemacht?: Kerzen
9 Min.Folge vom 07.06.2026
In "What? Wie wird's gemacht?" geht Julia der Frage nach, wie Dinge aus dem Alltag eigentlich gemacht werden. In dieser Folge geht es um die Herstellung von Kerzen. Bildquelle: ORF
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