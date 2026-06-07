Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WHAT? Wie wird's gemacht?

WHAT? Wie wirds gemacht?: Kerzen

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 07.06.2026
WHAT? Wie wirds gemacht?: Kerzen

WHAT? Wie wirds gemacht?: KerzenJetzt kostenlos streamen

WHAT? Wie wird's gemacht?

Folge 3: WHAT? Wie wirds gemacht?: Kerzen

9 Min.Folge vom 07.06.2026

In "What? Wie wird's gemacht?" geht Julia der Frage nach, wie Dinge aus dem Alltag eigentlich gemacht werden. In dieser Folge geht es um die Herstellung von Kerzen. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

WHAT? Wie wird's gemacht?
ORF Kids
WHAT? Wie wird's gemacht?

WHAT? Wie wird's gemacht?

Alle 1 Staffeln und Folgen