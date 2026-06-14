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WHAT? Wie wird's gemacht?

WHAT? Wie wird's gemacht?: Mehl

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 14.06.2026
WHAT? Wie wird's gemacht?: Mehl

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WHAT? Wie wird's gemacht?

Folge 5: WHAT? Wie wird's gemacht?: Mehl

9 Min.Folge vom 14.06.2026

In "What? Wie wird`s gemacht?" geht Julia der Frage nach, wie Dinge aus dem Alltag eigentlich gemacht werden. Sie besucht Menschen, die ihr die Herstellung zeigen und Julia darf auch selbst die Herstellung ausprobieren. In dieser Folge geht es um die Herstellung von Mehl. Bildquelle: ORF

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