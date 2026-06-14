WHAT? Wie wird's gemacht?: MehlJetzt kostenlos streamen
WHAT? Wie wird's gemacht?
Folge 5: WHAT? Wie wird's gemacht?: Mehl
9 Min.Folge vom 14.06.2026
In "What? Wie wird`s gemacht?" geht Julia der Frage nach, wie Dinge aus dem Alltag eigentlich gemacht werden. Sie besucht Menschen, die ihr die Herstellung zeigen und Julia darf auch selbst die Herstellung ausprobieren. In dieser Folge geht es um die Herstellung von Mehl. Bildquelle: ORF
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