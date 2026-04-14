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Wien heute
Folge 1088: Wien heute vom 14.04.2026
19 Min.Folge vom 14.04.2026
Diskussion um Schulvergleich | Kaufkraft in Wien unter dem Bundes-Schnitt | Tod nach Fettabsaugung: Narkose-Arzt vor Gericht | Schockanruf und Enkeltrick: Betrugsmaschen zielen auf ältere Menschen | Sanierung des Stadttempels verläuft nach Plan | Meldungen | Obdachlosigkeit in Wien: Betroffene geben Einblicke auf der Bühne | Lucky Punch: Mittermeier bringt Comedy-Club nach Wien
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