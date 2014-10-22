Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wild Wedding

Heiraten in den Alpen

sixxStaffel 1Folge 10vom 22.10.2014
Heiraten in den Alpen

Wild Wedding

Folge 10: Heiraten in den Alpen

45 Min.Folge vom 22.10.2014

Janine und Karsten aus Berlin wollen auf der Zugspitze heiraten - und vorher hochwandern. Außerdem: Schamanen im tiefen bayerischen Wald - Manuela und ihre große Liebe heiraten auf eine ganz besondere Weise.

