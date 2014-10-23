Wild Wedding
Folge 11: Die Pocahontas Braut
45 Min.Folge vom 23.10.2014
Manuela und Horst wollen im bayerischen Wald ihre Indianer-Hochzeit feiern. Außerdem: Ein Ja-Wort nach 8-stündiger Bergtour? Nichts für jedermann, nur für sportliche Leute. Bis ein Unglück passiert...
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben