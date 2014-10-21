Wild Wedding
Folge 9: Die Ritterhochzeit
45 Min.Folge vom 21.10.2014
Heute ist es so weit: Die mittelalterliche Hochzeit wird gefeiert! Und: Wird Fatih mit seiner Traumfrau durch das Hochzeitsfest hochverschuldet in die Ehe starten? Oder springt der Brautvater noch ein und hilft mit seinem gesparten Notgroschen etwas nach?
Wild Wedding
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben