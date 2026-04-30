Willkommen bei den Louds
Folge vom 30.04.2026: Alles auf Neu! Teil 1
22 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6
Lincoln versucht, die Klassen zu wechseln, nachdem er von der Bande getrennt wurde. Doch schließlich wird er nach Kanada versetzt. Lori passt nicht auf die Stockwerke des Studentenwohnheims. Mama und Papa wollen Lily für die Vorschule trainieren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 4-6, Season 6: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10: Nickelodeon