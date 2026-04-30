Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Alles auf Neu! Teil 1

NickelodeonFolge vom 30.04.2026
Alles auf Neu! Teil 1

Alles auf Neu! Teil 1Jetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 30.04.2026: Alles auf Neu! Teil 1

22 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6

Lincoln versucht, die Klassen zu wechseln, nachdem er von der Bande getrennt wurde. Doch schließlich wird er nach Kanada versetzt. Lori passt nicht auf die Stockwerke des Studentenwohnheims. Mama und Papa wollen Lily für die Vorschule trainieren.

Alle verfügbaren Folgen