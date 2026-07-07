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Willkommen bei den Louds

Der Golf-Geist

NickelodeonFolge vom 07.07.2026
Der Golf-Geist

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Willkommen bei den Louds

Folge vom 07.07.2026: Der Golf-Geist

22 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 6

Mit der Hilfe von Lincoln und Clyde verbannt Lori einen Geist, der sie heimgesucht hat. Doch als das Fairway-Golf-Team anfängt sich schwer zu tun, merkt Lori, dass sie den Geist zurückholen muss, um das Team wieder auf Spur zu bringen.

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