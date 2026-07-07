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Folge vom 07.07.2026: Der Golf-Geist
22 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 6
Mit der Hilfe von Lincoln und Clyde verbannt Lori einen Geist, der sie heimgesucht hat. Doch als das Fairway-Golf-Team anfängt sich schwer zu tun, merkt Lori, dass sie den Geist zurückholen muss, um das Team wieder auf Spur zu bringen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon