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Willkommen bei den Louds

Baseball-Fieber / Die Talent-Show

NickelodeonFolge vom 02.05.2026
Baseball-Fieber / Die Talent-Show

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Willkommen bei den Louds

Folge vom 02.05.2026: Baseball-Fieber / Die Talent-Show

22 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 6

Liam wird der Starpitcher des Schulbaseballteams und wird von Lynn an seine Grenzen gebracht. / Lincoln will an einem Wettbewerb teilnehmen und dort einen Zaubertrick aufführen. Seine Freunde wollen das aber unbedingt verhindern.

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