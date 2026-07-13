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Willkommen bei den Louds

Theater, Theater / Touchdown nach Zahlen

NickelodeonFolge vom 13.07.2026
Theater, Theater / Touchdown nach Zahlen

Theater, Theater / Touchdown nach ZahlenJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 13.07.2026: Theater, Theater / Touchdown nach Zahlen

22 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6

Luan bittet Mr. Coconuts um Hilfe, als sie Probleme bei der Inszenierung der Schultheateraufführung hat. // Lisa tritt Lynns Footballteam als Analysetrainerin bei und will beweisen, dass sich Mathe immer auszahlt.

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