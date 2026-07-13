Theater, Theater / Touchdown nach ZahlenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 13.07.2026: Theater, Theater / Touchdown nach Zahlen
22 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6
Luan bittet Mr. Coconuts um Hilfe, als sie Probleme bei der Inszenierung der Schultheateraufführung hat. // Lisa tritt Lynns Footballteam als Analysetrainerin bei und will beweisen, dass sich Mathe immer auszahlt.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon