Feindliche Übernahme / Der Bestatter-ClubJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 10.06.2026: Feindliche Übernahme / Der Bestatter-Club
22 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6
Als Leni und ihre Freunde etwas bei Gus unternehmen, beginnen Lincoln und die Gruppe einen Revierkampf um die Kontrolle. Außerdem wird Lucy eifersüchtig auf Lolas neu gewonnene Aufmerksamkeit, nachdem sie dem Mortician's Club beigetreten ist.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
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