Ein Vampir in Royal Woods / Die WissenschaftssensationJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 25.07.2026: Ein Vampir in Royal Woods / Die Wissenschaftssensation
22 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6
Als ein Vampir nach Royal Woods zieht, möchte Lucy ihn überzeugen, sie und ihre Freunde zu Vampiren zu verwandeln. // Lisa entdeckt, dass die Dinoknochen, die sie im Hinterhof gefunden hat, nicht das sind, was sie zu sein scheinen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon