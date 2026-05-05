Zehn kleine Helferlein / Luans neuer JobJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 05.05.2026: Zehn kleine Helferlein / Luans neuer Job
22 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6
Als die Geschwister glauben, dass Lori von der Fairway Universität fliegt, schreiten sie ein. Luan wird die neue Kollegin von Benny bei Burpin' Burger. Dort hat Benny alle Hände voll, als er versucht Luan und ihre Streiche im Zaum zu halten.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 4-6, Season 6-8: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon