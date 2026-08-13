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Willkommen bei den Louds

Falscher Verdacht / Lisa reißt aus

NickelodeonFolge vom 13.08.2026
Falscher Verdacht / Lisa reißt aus

Falscher Verdacht / Lisa reißt ausJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 13.08.2026: Falscher Verdacht / Lisa reißt aus

22 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6

Das Action News Team muss herausfinden, wie Katherine Mulligan ihre Nachrichten aufschnappt. // Da Lisa nicht zum Augenarzt möchte, bastelt sie sich selbst eine neue Brille, die ihre Sehkraft noch verschlimmert.

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