Falscher Verdacht / Lisa reißt ausJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 13.08.2026: Falscher Verdacht / Lisa reißt aus
22 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6
Das Action News Team muss herausfinden, wie Katherine Mulligan ihre Nachrichten aufschnappt. // Da Lisa nicht zum Augenarzt möchte, bastelt sie sich selbst eine neue Brille, die ihre Sehkraft noch verschlimmert.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon