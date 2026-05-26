Orchidee der Liebe / KüchenschlachtJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 26.05.2026: Orchidee der Liebe / Küchenschlacht
22 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 6
Als Lincoln und Clyde Howards seltene Orchidee überwässern, stürzen sie sich in ein Abenteuer, um sie zu ersetzen. // Lynn Sr. ist aufgeregt, bei einer Fernseh-Kochshow teilzunehmen, bis er herausfindet, dass er gegen Rosa Casagrande antreten muss.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 2-3, Season 3-6, Season 6, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon