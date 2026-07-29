Dad allein zu Haus / Clyde, die SportskanoneJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.07.2026: Dad allein zu Haus / Clyde, die Sportskanone
22 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6
Papa demoliert das ganze Haus, um die Grille zu finden, die seinen friedlichen Tag stört. Außerdem sind Lincoln und seine Gruppe es leid, bei Völkerballspielen verprügelt zu werden, und kanalisieren Clydes aufgestaute Wut, ohne dass er es weiß.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon