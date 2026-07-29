Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Dad allein zu Haus / Clyde, die Sportskanone

NickelodeonFolge vom 29.07.2026
Dad allein zu Haus / Clyde, die Sportskanone

Dad allein zu Haus / Clyde, die SportskanoneJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 29.07.2026: Dad allein zu Haus / Clyde, die Sportskanone

22 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6

Papa demoliert das ganze Haus, um die Grille zu finden, die seinen friedlichen Tag stört. Außerdem sind Lincoln und seine Gruppe es leid, bei Völkerballspielen verprügelt zu werden, und kanalisieren Clydes aufgestaute Wut, ohne dass er es weiß.

Alle verfügbaren Folgen