Die Fashion Show / Urlaub mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 05.08.2026: Die Fashion Show / Urlaub mit Hindernissen
22 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Lenis und Carlotas Ansichten kollidieren, als die beiden ein Praktikum bei der berühmten Modedesignerin Mariella Moss absolvieren. // Die Louds machen Urlaub in einem Resort, doch merken, dass es nicht so ist, wie sie es sich vorgestellt hatten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Sitcom
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon