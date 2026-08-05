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Willkommen bei den Louds

Die Fashion Show / Urlaub mit Hindernissen

NickelodeonFolge vom 05.08.2026
Die Fashion Show / Urlaub mit Hindernissen

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Willkommen bei den Louds

Folge vom 05.08.2026: Die Fashion Show / Urlaub mit Hindernissen

22 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6

Lenis und Carlotas Ansichten kollidieren, als die beiden ein Praktikum bei der berühmten Modedesignerin Mariella Moss absolvieren. // Die Louds machen Urlaub in einem Resort, doch merken, dass es nicht so ist, wie sie es sich vorgestellt hatten.

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