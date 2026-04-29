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Willkommen bei den Louds

Gentleman Flip / Die Geisterjäger

NickelodeonFolge vom 29.04.2026
Gentleman Flip / Die Geisterjäger

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Folge vom 29.04.2026: Gentleman Flip / Die Geisterjäger

22 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6

Die Herrie-Kinder helfen Flip, seine Verabredung mit Kami zu einem Erfolg zu machen. Außerdem helfen Lucy und ihre Freunde dem Nachbarn Grauw, einen Geist zu verjagen. Als Belohnung für ihre tatkräftige Unterstützung erhalten sie Geld.

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