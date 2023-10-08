Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Reimanns

Endlich wieder Hamburg - Die Reimanns auf Heimaturlaub

Kabel EinsStaffel 1Folge 10vom 08.10.2023
Endlich wieder Hamburg - Die Reimanns auf Heimaturlaub

Endlich wieder Hamburg - Die Reimanns auf HeimaturlaubJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Reimanns

Folge 10: Endlich wieder Hamburg - Die Reimanns auf Heimaturlaub

88 Min.Folge vom 08.10.2023Ab 12

Eine Einladung in die alte Heimat nutzen Deutschlands berühmteste Auswanderer, um mit einer Herzenssache abzuschließen: Ihr treuer alter Caddy, der sie schon so lange begleitet, bekommt einen neuen Besitzer. Die Überführungsfahrt geht nicht spurlos an Konny vorbei. In Hamburg treffen sie dann auf ihre Doppelgänger im Miniaturformat und ein Segeltrip auf der Kieler Woche erfährt ein abruptes Ende. Zurück auf Hawaii, muss Manu feststellen, dass Konny den Pool gesperrt hat ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Willkommen bei den Reimanns
Kabel Eins
Willkommen bei den Reimanns

Willkommen bei den Reimanns

Alle 4 Staffeln und Folgen