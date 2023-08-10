Zum Inhalt springenBarrierefrei
Willkommen bei den Reimanns

Große Ziele: Wird der Pool pünktlich zum Familienbesuch fertig?

Kabel EinsStaffel 1Folge 5vom 10.08.2023
Große Ziele: Wird der Pool pünktlich zum Familienbesuch fertig?

Folge 5: Große Ziele: Wird der Pool pünktlich zum Familienbesuch fertig?

87 Min.Folge vom 10.08.2023

Die erfolgreichsten Auswanderer Deutschlands widmen sich auch diese Woche wieder ihrem Poolprojekt. Aber auch die schleppende Baustelle kann die Laune im Hause Reimanns nicht trüben, denn die Vorfreude auf den Familienbesuch überwiegt!

